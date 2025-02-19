«Зиньковский — игрок с большим потенциалом. Сделает 5+5 в «Крыльях», и будут думать по его будущему». Гасилин об аренде вингера «Спартака»

Алексей Гасилин оценил переход Антона Зиньковского в аренду в «Крылья Советов».

«Антон в том возрасте, в котором надо играть. Из аренды всегда можно вернуться. Тренер ему знаком. Зиньковский — игрок с большим потенциалом. Да, в «Спартаке » он мало играл, там высокая конкуренция на его позицию. Может, Станкович на него не рассчитывал.

Я всегда за то, чтобы люди уходили за игровой практикой. Думаю, Антон сам хочет играть. Сделает 5+5 в «Крыльях», а дальше уже будут думать по его будущему, — сказал бывший футболист «Зенита».