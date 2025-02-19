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Селихов прошел медосмотр в «Урале». Команда идет третьей в Первой лиге

Александр Селихов прошел медосмотр в «Урале».

Команда из Екатеринбурга идет на третьей позиции в Мелбет Первой лиге. Сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» присоединится к «Уралу» на сборах в ОАЭ.

«Селихов прошел медосмотр. Жив-здоров», – заявил президент клуба Григорий Иванов.

Красно-белые расторгли контракт с голкипером в январе. Он выступал за московский клуб с 2017 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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