Селихов прошел медосмотр в «Урале». Команда идет третьей в Первой лиге
Александр Селихов прошел медосмотр в «Урале».
Команда из Екатеринбурга идет на третьей позиции в Мелбет Первой лиге. Сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» присоединится к «Уралу» на сборах в ОАЭ.
«Селихов прошел медосмотр. Жив-здоров», – заявил президент клуба Григорий Иванов.
Красно-белые расторгли контракт с голкипером в январе. Он выступал за московский клуб с 2017 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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