Селихов прошел медосмотр в «Урале». Команда идет третьей в Первой лиге

Александр Селихов прошел медосмотр в «Урале».

Команда из Екатеринбурга идет на третьей позиции в Мелбет Первой лиге. Сообщалось , что бывший вратарь «Спартака » присоединится к «Уралу » на сборах в ОАЭ.

«Селихов прошел медосмотр. Жив-здоров», – заявил президент клуба Григорий Иванов .

Красно-белые расторгли контракт с голкипером в январе. Он выступал за московский клуб с 2017 года.