Селихов близок к переходу в «Урал». Экс-вратарь «Спартака» приедет на сборы клуба в ОАЭ (Metaratings)
Александр Селихов может продолжить карьеру в «Урале».
По данным Metaratings, экс-вратарь «Спартака» готов подписать контракт с клубом из Екатеринбурга. Ожидается, что Селихов сегодня прибудет на сборы «Урала» в ОАЭ.
«Спартак» расторг контракт с Селиховым в январе. Голкипер выступал за московский клуб с 2017 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем