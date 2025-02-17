Селихов близок к переходу в «Урал». Экс-вратарь «Спартака» приедет на сборы клуба в ОАЭ (Metaratings)

Александр Селихов может продолжить карьеру в «Урале».

По данным Metaratings, экс-вратарь «Спартака » готов подписать контракт с клубом из Екатеринбурга. Ожидается, что Селихов сегодня прибудет на сборы «Урала » в ОАЭ.

«Спартак» расторг контракт с Селиховым в январе. Голкипер выступал за московский клуб с 2017 года.