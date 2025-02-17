Хавбека «Авангарда» Малыхина приговорили к двум годам колонии за избиение мужчины, который обидел его девушку

Игрока «Авангарда» приговорили к двум годам колонии общего режима.

Кировский районный суд Курска приговорил Дмитрия Малыхина к двум лишения свободы за избиение мужчины.

Согласно материалам дела, вечером 22 мая 2024 полузащитник курского клуба высказал претензию 46-летнему потерпевшему, который перед этим обидел его девушку. Малыхин предложил мужчине извиниться перед ней, поднявшись к ним в квартиру. Когда потерпевший отказался, футболист нанес ему один удар кулаком в лицо, а затем ударил в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины.

Малыхин признал вину и выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Сторона защиты просила применить ст. 73 УК РФ (условное осуждение).

Вынесенный судом приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.