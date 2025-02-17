Хавбека «Авангарда» Малыхина приговорили к двум годам колонии за избиение мужчины, который обидел его девушку
Игрока «Авангарда» приговорили к двум годам колонии общего режима.
Кировский районный суд Курска приговорил Дмитрия Малыхина к двум лишения свободы за избиение мужчины.
Согласно материалам дела, вечером 22 мая 2024 полузащитник курского клуба высказал претензию 46-летнему потерпевшему, который перед этим обидел его девушку. Малыхин предложил мужчине извиниться перед ней, поднявшись к ним в квартиру. Когда потерпевший отказался, футболист нанес ему один удар кулаком в лицо, а затем ударил в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины.
Малыхин признал вину и выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Сторона защиты просила применить ст. 73 УК РФ (условное осуждение).
Вынесенный судом приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Опубликовал: Алексей Белоус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем