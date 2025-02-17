Каземиро о Мбаппе: «Неудержимый, он из тех игроков, которые войдут в историю футбола. Килиан будет забивать по 40 голов в год»

Каземиро высказался об адаптации Килиана Мбаппе в «Реале».

– Мбаппе было непросто.

– Да, но он уже зарекомендовал себя и будет забивать по 40 голов в год. Молодые игроки, такие как Родриго , Милитао или Феде [Вальверде ], которыми я очень восхищаюсь за их игру и самоотдачу, умеют ждать своего момента. И этот момент в итоге наступает. Адаптировать молодежь проще, если ветераны объяснят им, что к чему.

– Мбаппе на том же уровне [что и Роналду]?

– Я скажу вам одну вещь. Мбаппе – неудержимый игрок. Моя первая встреча с ним состоялась в Лиге чемпионов в Париже, на «Парк де Пренс». Он делал все. Мы проиграли со счетом 0:1 из-за его гола, но это было безумие.

Он из тех игроков, которые войдут в историю футбола. Мы не можем требовать от него, чтобы он всегда играл на 9 баллов. Но он никогда не играет хуже, чем на 7,5 или 8. Он нас разбаловал, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед ».