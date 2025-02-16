«Реал» может выкупить Хименеса за 9 млн евро летом и за 12 млн в 2026-м. «Милан» хочет пересмотреть эти условия (Relevo)

«Милан» хочет договориться с «Реалом» о будущем Алекса Хименеса.

Прошлым летом «Милан» после годичной аренды выкупил воспитанника «Мадрида » за 5 миллионов евро.

По договоренности между клубами, «Реал» может вернуть 19-летнего защитника, играющего в Италии на обоих флангах обороны и атаки, за 9 млн летом 2025 года и за 12 млн – в 2026-м.

Как сообщает Relevo, в ближайшее время «Милан » намерен провести переговоры со «сливочными», чтобы пересмотреть эти условия и сохранить футболиста. «Россонери» также готовы пересмотреть условия контракта с игроком в сторону их улучшения.

В Серии А Хименес принял участие в 9 играх в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .