Юрий Семин: «Семак – один из лучших тренеров в истории РПЛ. Его работа в «Зените» заслуживает уважения»

Юрий Семин высоко отозвался о Сергее Семаке.

«Работа Семака в «Зените » вызывает уважение. Он очень долго удерживает команду на вершине нашего чемпионате.

Семак успешно проделывает очень сложную работу. Он входит в число лучших тренеров в истории РПЛ », — сказал экс-тренер «Локомотива».