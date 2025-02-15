Юрий Семин: «Семак – один из лучших тренеров в истории РПЛ. Его работа в «Зените» заслуживает уважения»
Юрий Семин высоко отозвался о Сергее Семаке.
«Работа Семака в «Зените» вызывает уважение. Он очень долго удерживает команду на вершине нашего чемпионате.
Семак успешно проделывает очень сложную работу. Он входит в число лучших тренеров в истории РПЛ», — сказал экс-тренер «Локомотива».
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «РБ Спорт»
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