Гинер о задаче ЦСКА выиграть Кубок России: «Вы же посмотрели сериал о клубе. Что я там сказал? Я сейчас должен изменить свое мнение?»
Евгений Гинер высказался о целях ЦСКА в Кубке России.
ЦСКА сыграет с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России 12 марта и 16 апреля.
– Задача на Кубок России – победа?
– Конечно. Других задач в ЦСКА нет, уже устал об этом твердить. Вы же посмотрели сериал о клубе. Что я там сказал?
– Что ЦСКА всегда должен побеждать.
– Я сейчас должен изменить свое мнение?
– Задал вопрос с учетом нынешнего положения дел.
– В любом положении [ЦСКА должен бороться за титулы], – заявил президент ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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