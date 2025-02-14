Гинер о задаче ЦСКА выиграть Кубок России: «Вы же посмотрели сериал о клубе. Что я там сказал? Я сейчас должен изменить свое мнение?»

Евгений Гинер высказался о целях ЦСКА в Кубке России.

ЦСКА сыграет с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России 12 марта и 16 апреля.

– Задача на Кубок России – победа?

– Конечно. Других задач в ЦСКА нет, уже устал об этом твердить. Вы же посмотрели сериал о клубе. Что я там сказал?

– Что ЦСКА всегда должен побеждать.

– Я сейчас должен изменить свое мнение?

– Задал вопрос с учетом нынешнего положения дел.

– В любом положении [ЦСКА должен бороться за титулы], – заявил президент ЦСКА.