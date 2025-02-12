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Койта назвал жеребенка ЦСКА: «Продолжаю инвестировать деньги – у меня четыре лошади. В Африке лошадь является символом короля»

Секу Койта рассказал, что назвал жеребенка в честь ЦСКА.

– Вы говорили, что разводите коней, одна из лошадей ожидала жеребенка. Вы назвали его в честь ЦСКА, как и говорили?

– Конечно, я так и сделал, как и обещал.

Это была интересная история. Жеребенок появился на свет именно в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января. Мы все были очень рады, получился такой двойной праздник. Родился конь, мы его так и называем ЦСКА.

– Как появилось такое хобби с катанием на лошадях и их разведением?

– У нас в Африке лошадь является символом короля, у короля обязательно должна быть лошадь.

Мне это очень нравилось, это очень символично. Впервые я себе купил именно белого коня, после этого была лошадь, чтобы создать семью. До сих пор продолжаю инвестировать деньги в это, покупаю еще лошадей.

Также мне очень нравится проводить время с лошадьми в Мали, кататься на них, мне это помогает расслабиться, в целом приятное времяпровождение. Сейчас у меня четыре лошади.

– Дорого ли покупать и содержать лошадей?

– Я покупаю лошадей в маленьком возрасте.

Делаю это для того, чтобы познакомиться, чтобы лошадь привыкла ко мне. Что касается цен, то я их не помню, потому что покупкой занимался мой старший брат.

Конечно, в России гораздо сложнее разводить лошадей, здесь просто нет условий для этого.

В Мали у меня большой дом, именно поэтому я решил разводить лошадей у меня на родине, – сказал футболист ЦСКА Секу Койта.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoСеку Койта
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
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