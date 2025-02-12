Экс-судья Марелли о спорных эпизодах в матче «Интер» – «Фиорентина»: «Бастони упустил мяч за линию перед угловым. Расстояние между головой Гозенса и рукой Дармиана минимально – это не пенальти»
«Интер» открыл счет в 1-м тайме после ошибочно назначенного углового – Алессандро Бастониупустил мяч за пределы поля перед навесом, приведшим к стандарту.
«Во время попытки прострела от Бастони мяч вышел за пределы поля минимум на 20 см. Он был полностью за линией – это ошибка арбитра и его ассистента.
ВАР не может вмешаться, потому что атака, приведшая к голу, началась с углового. В момент, когда мяч покидает поле, начинается новый игровой эпизод, поэтому ВАР не имеет права на вмешательство», – заявил бывший арбитр Лука Марелли, работая экспертом DAZN.
Также Марелли не согласился с назначением пенальти в пользу «Фиорентины».
«Рука была выставлена широко, но расстояние между ударом головой Гозенса и рукой Дармиана было минимальным. На мой взгляд, этот момент не заслуживал наказания. Вызов арбитра к монитору был излишним», – добавил Марелли.
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