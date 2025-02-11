«Интер» осудил расизм в адрес Кина: «Мы против любой дискриминации. Поддерживаем Мойзе и «Фиорентину»
«Интер» осудил расизм в отношении Мойзе Кина.
Вчера «Интер» обыграл «Фиорентину» (2:1) в 24-м туре Серии А.
После матча форвард команды из Флоренции сообщил, что получал в соцсетях расистские сообщения, «Фиорентина» обратилась в полицию.
«Исходя из ценностей, которые олицетворяют нашу историю, мы всегда выступали против любых форм дискриминации.
Поэтому мы поддерживаем Мойзе Кина и «Фиорентину» и осуждаем нападки, которым подвергся нападающий», – говорится в заявлении «Интера».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Интера» в X
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