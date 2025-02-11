«Интер» осудил расизм в адрес Кина: «Мы против любой дискриминации. Поддерживаем Мойзе и «Фиорентину»

«Интер» осудил расизм в отношении Мойзе Кина.

Вчера «Интер» обыграл «Фиорентину» (2:1) в 24-м туре Серии А.

После матча форвард команды из Флоренции сообщил , что получал в соцсетях расистские сообщения, «Фиорентина» обратилась в полицию.

«Исходя из ценностей, которые олицетворяют нашу историю, мы всегда выступали против любых форм дискриминации.

Поэтому мы поддерживаем Мойзе Кина и «Фиорентину» и осуждаем нападки, которым подвергся нападающий», – говорится в заявлении «Интера».