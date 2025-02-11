«На стадион пришел фанат с флагом Украины. Перед посольством России написали красным «лжецы». А в целом люди очень позитивно относились». Чагров о реакции на россиян в Исландии

Никита Чагров вспомнил, как в Исландии реагировали на то, что он из России.

– Ваш переход случился после начала конфликта России и Украины. Вы сталкивались с каким-то хейтом в Исландии?

– Нет, вообще не было такого. Мы с «Кордренгиром» обговорили все условия приблизительно за неделю до начала этого конфликта, а уехал я уже после. За все время единственное, что случилось, – на мою первую игру на стадион пришел болельщик с флагом Украины.

Но такая ситуация, что вратарь соперника был исландец, но с русским происхождением. Его отец подошел ко мне после игры, чтобы познакомиться, и сказал, что он глава русской диаспоры в Исландии. Я не знаю, кому был адресован фланг на трибуне: мне, или другому вратарю, или нам обоим.

– Этот болельщик никого не оскорблял?

– Нет, он просто стоял и махал флагом.

– Получается, что в Исландии вообще не было дела до политики и наших проблем?

– С кем я общался, им была интересна сама ситуация, но никакого хейта в сторону России с их стороны не было.

Мне приходилось ездить в российское посольство, брать справки для получения вида на жительство. У нашего посольства на асфальте красной краской было написано: «Лжецы». Это единственное, что я видел. А в целом люди очень позитивно относились. Ничего не высказывали, – сказал вратарь, выступающий за «Ротор ».