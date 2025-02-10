«Наша миссия невыполнима. Том Круз был в Париже, пытались с ним связаться, но он недоступен». Тренер «Бреста» Руа пошутил об игре с «ПСЖ» в ЛЧ
Во вторник, 11 февраля, «Брест» примет парижский клуб в рамках первого стыкового матча за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Если мы сложная команда для соперников, то что тогда говорить о «ПСЖ»? Разница? Достаточно просто взглянуть на бюджеты – мы с ними в разных мирах. Конечно, когда играешь против такой команды, хочется проявить себя.
Я уже говорил после матча с «Нантом» – мы начали свою невыполнимую миссию. И, кстати, я видел, что Том Круз, он же Итан Хант (главный герой серии фильмов «Миссия невыполнима» – Спортс’‘), был в Париже. Мы пытались с ним связаться, но он оказался недоступен.
Для нас это чрезвычайно сложный матч, а на дистанции двух встреч – еще сложнее, чем в одном поединке. Но мы выйдем на поле с амбициями, постараемся быть частью игры, даже понимая, какая пропасть нас разделяет», – сказал главный тренер «Бреста» Эрик Руа.
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