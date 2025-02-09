Эмери о 2:1 с «Тоттенхэмом» в Кубке: «Астон Вилла» доминировала, играла уверенно и самобытно. Надеюсь, с Рэшфордом, Асенсио и Маленом мы сможем построить команду с нужной структурой»
Клуб из Бирмингема одержал победу в 4-м раунде Кубка Англии.
«Я очень рад. Фантастический матч против очень хорошей команды, мы сыграли действительно хорошо. Спустя долгое время мы вышли в пятый раунд Кубка Англии. Я знаю, как много это соревнование значит для наших болельщиков и для нас самих, и я рад за них.
Наша игра более или менее соответствовала нашему плану. Мы доминировали и играли уверенно и самобытно – сегодня мы все сделали очень хорошо.
До конца сезона нам будут нужны игроки в хорошей физической форме. В ближайшие несколько недель игроки вернутся. У нас также есть такие футболисты, как Дониэлл Мален, Андрес Гарсия, Марко Асенсио и Маркус Рэшфорд – надеюсь, мы сможем построить команду с такой структурой, которую хотим создать», – сказал главный тренер «Астон Виллы».
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