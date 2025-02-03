Дивеев о Европе: «В Италии можно спокойно играть – смотрю за Бекао, тот же Бийол. Может быть, еще Франция. Испания – точно нет»

Игорь Дивеев ответил, в каком бы из европейских чемпионатов он мог бы играть.

– Валерий Новиков считает, что тебе подошел бы чемпионат Англии. Можешь себя представить в условном «Ливерпуле»?

– Представить могу. Но надо же к этому готовиться… И играть, прогрессировать с каждым матчем, с каждым днем.

– А если взять топ‑5 Европы, какой бы чемпионат больше подошел?

– Италия и Англия. Может быть, еще Франция. А вот Испания – точно нет. Италия мне нравится, я много смотрю за Бекао , который играл у нас. Или тот же Бийол .

Смотрю, что там можно спокойно играть. И тот же Бистрович говорил, что в Италии уровень выше, но играть там можно.

– Если поступит предложение от интересного клуба, есть ли какие-то у вас договоренности?

– Посмотрим, я не знаю.

– То есть не идет речи о том, что ЦСКА отпустит Дивеева только за какие-то космические деньги?

– Это вопрос к агенту моему, и к Роману Юрьевичу (Бабаеву – Спортс’‘), наверное. Точно не ко мне, – сказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.