Дивеев о Европе: «В Италии можно спокойно играть – смотрю за Бекао, тот же Бийол. Может быть, еще Франция. Испания – точно нет»
– Валерий Новиков считает, что тебе подошел бы чемпионат Англии. Можешь себя представить в условном «Ливерпуле»?
– Представить могу. Но надо же к этому готовиться… И играть, прогрессировать с каждым матчем, с каждым днем.
– А если взять топ‑5 Европы, какой бы чемпионат больше подошел?
– Италия и Англия. Может быть, еще Франция. А вот Испания – точно нет. Италия мне нравится, я много смотрю за Бекао, который играл у нас. Или тот же Бийол.
Смотрю, что там можно спокойно играть. И тот же Бистрович говорил, что в Италии уровень выше, но играть там можно.
– Если поступит предложение от интересного клуба, есть ли какие-то у вас договоренности?
– Посмотрим, я не знаю.
– То есть не идет речи о том, что ЦСКА отпустит Дивеева только за какие-то космические деньги?
– Это вопрос к агенту моему, и к Роману Юрьевичу (Бабаеву – Спортс’‘), наверное. Точно не ко мне, – сказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
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