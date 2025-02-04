Дивеев о ЦСКА в РПЛ: «Мы будем биться за чемпионство. От слов не собираюсь отказываться»
Игорь Дивеев заявил, что ЦСКА поборется за чемпионство в РПЛ.
По итогам первой половины сезона команда тренера Марко Николича находится на шестой позиции в Мир РПЛ, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
– Как вы считаете, этот состав ЦСКА достаточно конкурентоспособный, чтобы бороться за чемпионство? Или его надо усиливать?
– Я говорил это до сезона, потом в середине и сейчас говорю: мы будем биться за чемпионство.
От своих слов не собираюсь отказываться, – сказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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