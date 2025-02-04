Дивеев о ЦСКА в РПЛ: «Мы будем биться за чемпионство. От слов не собираюсь отказываться»

Игорь Дивеев заявил, что ЦСКА поборется за чемпионство в РПЛ.

По итогам первой половины сезона команда тренера Марко Николича находится на шестой позиции в Мир РПЛ , уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».

– Как вы считаете, этот состав ЦСКА достаточно конкурентоспособный, чтобы бороться за чемпионство? Или его надо усиливать?

– Я говорил это до сезона, потом в середине и сейчас говорю: мы будем биться за чемпионство.

От своих слов не собираюсь отказываться, – сказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.