«Аль-Ахли» исключил Фирмино из заявки на чемпионат. Нападающего хотели продать зимой, но он отклонил предложения

«Аль-Ахли» исключил Роберто Фирмино из заявки на чемпионат.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразильский нападающий не сможет играть в лиге Саудовской Аравии после подписания Вендерсона Галено.

Экс-игрок «Ливерпуля» остался в заявке только на азиатскую Лигу чемпионов.

Как пишет Goal, Фирмино больше не входит в планы «Аль-Ахли». Клуб рассчитывал провести переговоры по игроку в зимнее трансферное окно, однако бразилец отклонил поступившие предложения.

Фирмино не хочет отказываться от контракта с клубом, действующем до июня 2026 года. По нему игрок зарабатывает около 1,7 миллионов евро в месяц.

В этом сезоне бразилец провел 17 матчей в лиге Саудовской Аравии, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Подробная статистика 33-летнего игрока – здесь .