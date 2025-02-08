«Аль-Ахли» исключил Фирмино из заявки на чемпионат. Нападающего хотели продать зимой, но он отклонил предложения
«Аль-Ахли» исключил Роберто Фирмино из заявки на чемпионат.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразильский нападающий не сможет играть в лиге Саудовской Аравии после подписания Вендерсона Галено.
Экс-игрок «Ливерпуля» остался в заявке только на азиатскую Лигу чемпионов.
Как пишет Goal, Фирмино больше не входит в планы «Аль-Ахли». Клуб рассчитывал провести переговоры по игроку в зимнее трансферное окно, однако бразилец отклонил поступившие предложения.
Фирмино не хочет отказываться от контракта с клубом, действующем до июня 2026 года. По нему игрок зарабатывает около 1,7 миллионов евро в месяц.
В этом сезоне бразилец провел 17 матчей в лиге Саудовской Аравии, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Подробная статистика 33-летнего игрока – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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