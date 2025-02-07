4

«ПСЖ» продлил контракты с Энрике, Хакими, Витиньей и Нуну Мендешем

«ПСЖ» объявил о продлении контрактов с несколькими игроками.

Новые соглашения, рассчитанные до 2029 года, подписали защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш и полузащитник Витинья. 18-летний защитник Йорам Заге останется в клубе до 2028 года.

Также новый договор заключил главный тренер Луис Энрике. Он сможет работать в «ПСЖ» до 2027 года.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «ПСЖ»
logoПСЖ
logoАшраф Хакими
logoЙорам Заге
logoНуну Мендеш
logoВитинья
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» – «Монако» – 3:1. Хвича и Дембеле забили во втором тайме. Онлайн-трансляция
3028 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина, «Нант» уступил «Бресту»
20сегодня, 20:05Live
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» вырвал победу над «Комо» в концовке – 2:1. У Коло-Муани дубль – на 34-й минуте забил с игры и на 89-й с пенальти
581 минуту назад
«Бавария» выиграла 7 матчей Бундеслиги подряд с общим счетом 23:7. Дальше – «Байер»
7 минут назад
Хвича забил 1-й гол за «ПСЖ» – «Монако». Грузинский вингер проводит 4-й матч после ухода из «Наполи»
313 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Вердер», «Байер» и «Боруссия» проведут матчи в субботу
1313 минут назад
«ПСЖ» – «Монако» – 3:1. Хвича и Дембеле забили во втором тайме. Онлайн-трансляция
3028 минут назадLive
Вильям Галлас: «Если «Арсенал» ничего не выиграет, у Артеты будет еще один год. Он работает уже пять лет – я не хочу ждать чемпионства еще пять»
734 минуты назад
«Атлетико» – судьям перед игрой с «Реалом»: «Выражаем полную поддержку. Это очень трудные дни для футбольного сообщества. Крепитесь»
1551 минуту назад
«Спартак» продолжает переговоры по Иличу. Игрок находится в Москве
1959 минут назад
Коло-Муани забил в каждой игре за «Ювентус». У арендованного у «ПСЖ» форварда 4 гола за 3 матча
19сегодня, 20:28
Хлусевич сказал, что новичок «Спартака» Гарсия не знает английского. Английский – единственный государственный язык в Тринидаде и Тобаго
18сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Акрона» Джурасович: «Дзюба – лучший футболист в истории России»
9 минут назад
«Бавария» разгромила «Вердер» – 3:0. Кейн дважды забил с пенальти, у Сане гол с игры
2016 минут назад
Гол Винисиуса «Зальцбургу» признан лучшим на общем этапе ЛЧ. Удар Холанда в игре со «Спартой» – на 2-м месте
218 минут назад
Кин раскритиковал «МЮ»: «Шок. Очень плохо. Не делают даже элементарного. Им нужно напомнить, где находятся ворота»
222 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 1:1. Зиркзе сравнял счет. Онлайн-трансляция
4423 минуты назадLive
Шалимов о Гарсии в «Спартаке»: «На футболиста вроде похож. Откуда он? Тринидад и Тогбаго? Я был там»
1045 минут назад
Ван Нистелроя впечатлил прогресс Роналду в «МЮ»: «За три года вырос в лучшего игрока мира. Криштиану был готов учиться и расти, и он работал, работал и работал»
4сегодня, 20:40
Агент Помазуна: «Илья может быть первым номером в «Спартаке». Он никогда не был вторым»
9сегодня, 20:28
Чемпионат Португалии. «Спортинг» в гостях у «Порту»
сегодня, 20:15Live
Чемпионат Испании. «Райо» против «Вальядолида», «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в субботу, «Барса» сыграет в воскресенье
5сегодня, 20:00Live
Рекомендуем