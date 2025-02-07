«ПСЖ» продлил контракты с Энрике, Хакими, Витиньей и Нуну Мендешем
«ПСЖ» объявил о продлении контрактов с несколькими игроками.
Новые соглашения, рассчитанные до 2029 года, подписали защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш и полузащитник Витинья. 18-летний защитник Йорам Заге останется в клубе до 2028 года.
Также новый договор заключил главный тренер Луис Энрике. Он сможет работать в «ПСЖ» до 2027 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «ПСЖ»
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