«ПСЖ» продлил контракты с Энрике, Хакими, Витиньей и Нуну Мендешем

«ПСЖ» объявил о продлении контрактов с несколькими игроками.

Новые соглашения, рассчитанные до 2029 года, подписали защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш и полузащитник Витинья . 18-летний защитник Йорам Заге останется в клубе до 2028 года.

Также новый договор заключил главный тренер Луис Энрике. Он сможет работать в «ПСЖ » до 2027 года.