Женский «Зенит» обыграл «Фенербахче» – 3:1. Гживиньска сделала хет-трик
Женский «Зенит» обыграл «Фенербахче».
Команда Ольги Порядиной одержала победу со счетом 3:1 в товарищеском матче, который прошел в Стамбуле.
Турецкий клуб открыл счет на 41-й минуте – отличилась Марта Синтра. Во втором тайме футболиста сине-бело-голубых Габриэла Гживиньска оформила хет-трик: на 62-й минуте она реализовала пенальти, а на 75-й и в добавленное время забила с игры.
11 февраля «Зенит» проведет заключительный матч зимнего сбора – против «Краснодара».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
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