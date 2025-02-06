Женский «Зенит» обыграл «Фенербахче» – 3:1. Гживиньска сделала хет-трик

Женский «Зенит» обыграл «Фенербахче».

Команда Ольги Порядиной одержала победу со счетом 3:1 в товарищеском матче, который прошел в Стамбуле.

Турецкий клуб открыл счет на 41-й минуте – отличилась Марта Синтра. Во втором тайме футболиста сине-бело-голубых Габриэла Гживиньска оформила хет-трик: на 62-й минуте она реализовала пенальти, а на 75-й и в добавленное время забила с игры.

11 февраля «Зенит» проведет заключительный матч зимнего сбора – против «Краснодара».