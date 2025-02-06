Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в мексиканскую «Тихуану»

Экс-форвард «Спартака » Шамар Николсон стал игроком «Тихуаны».

Срок контракта 27-летнего нападающего сборной Ямайки с мексиканским клубом не уточняется.

На днях Николсон расторг соглашение с красно-белыми, за которых он выступал с 2022 года с перерывом на аренду в «Клермоне».

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