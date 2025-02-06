Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в мексиканскую «Тихуану»
Экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон стал игроком «Тихуаны».
Срок контракта 27-летнего нападающего сборной Ямайки с мексиканским клубом не уточняется.
На днях Николсон расторг соглашение с красно-белыми, за которых он выступал с 2022 года с перерывом на аренду в «Клермоне».
Фото: x.com/Xolos
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Тихуаны»
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