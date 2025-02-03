Мостовой об уходе Николсона из «Спартака»: «За 15 лет кого там только не было. Если начнем искать все фамилии, их получится больше, чем снега в Москве»

Александр Мостовой высказался об уходе Шамара Николсона из «Спартака».

Вчера московский клуб объявил о расторжении контракта с 27-летним нападающим.

«Говорить, что является ошибкой, а что нет, мы не имеем права, когда говорим о «Спартаке». За 15 лет кого там только не было. Если сейчас начнем искать все фамилии, которые были в клубе, сколько же их там получится, думаю, больше, чем снега в Москве (смеется).

Что касается Николсона, пришел, побыл, поиграл, где-то забил, где-то не получилось, где-то ушел в аренду, сейчас появился, ну, продали или отдали – все забыли», – сказал бывший полузащитник сборной России.