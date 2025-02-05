Дезире Дуэ помог «ПСЖ» обыграть «Ле-Ман» в 1/8 финала Кубка Франции (2:0).

Нападающий вышел в старте и открыл счет на 25-й минуте после ошибки защитника соперника. На 68-й француз был заменен на Брэдли Барколя, позже забившего второй гол команды.

Дуэ отметился результативным действием в третьем матче подряд: 29 января нападающий ассистировал Брэдли Барколя в Лиге чемпионов против «Штутгарта» (4:1), а 1 февраля помог забить Гонсалу Рамушу в матче с «Брестом» (5:2). Это 2-й гол Дезире в 2025-м: 15 января он забил «Эспали» в прошлом раунде Кубка Франции (4:2).

19-летний нападающий провел 28 матчей в сезоне-2024/25, теперь на его счету 4 гола и 7 голевых передач. Спортс’’ показал матч «ПСЖ» с «Ле-Маном» в 1/8 финала Кубка Франции в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт» , прокомментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.