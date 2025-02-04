«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Тьяго Весино.
Срок арендного соглашения рассчитан на год. По его окончании «Пари НН» сможет выкупить игрока.
Весино – воспитанник уругвайского «Насьоналя», выступал за юношескую и молодежную сборную Уругвая. В 2024 году 25-летний форвард играл на правах аренды за чилийский «Уачипато».
Изображение: t.me/fcparinn
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Пари НН»
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