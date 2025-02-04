«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа

«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Тьяго Весино.

Срок арендного соглашения рассчитан на год. По его окончании «Пари НН » сможет выкупить игрока.

Весино – воспитанник уругвайского «Насьоналя», выступал за юношескую и молодежную сборную Уругвая. В 2024 году 25-летний форвард играл на правах аренды за чилийский «Уачипато».

Изображение: t.me/fcparinn