Виллиан перейдет в «Фулхэм» свободным агентом. 36-летний бразилец подпишет контракт до конца сезона
Виллиан близок к возвращению в «Фулхэм».
36-летний полузащитник завершает свой переход в лондонский клуб, сообщает Daily Mail.
Если в последний момент не возникнет сложностей, бразилец подпишет контракт до конца сезона.
Виллиан является свободным агентом после ухода из «Олимпиакоса» в конце прошлого года, поэтому он может подписать контракт с новым клубом, несмотря на то, что трансферное окно в Англии уже закрыто.
Виллиан покинул «Фулхэм» прошлым летом после двух сезонов в клубе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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