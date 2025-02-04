Виллиан перейдет в «Фулхэм» свободным агентом. 36-летний бразилец подпишет контракт до конца сезона

Виллиан близок к возвращению в «Фулхэм».

36-летний полузащитник завершает свой переход в лондонский клуб, сообщает Daily Mail.

Если в последний момент не возникнет сложностей, бразилец подпишет контракт до конца сезона.

Виллиан является свободным агентом после ухода из «Олимпиакоса» в конце прошлого года, поэтому он может подписать контракт с новым клубом, несмотря на то, что трансферное окно в Англии уже закрыто.

Виллиан покинул «Фулхэм» прошлым летом после двух сезонов в клубе.