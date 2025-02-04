Виллиан ведет переговоры о возвращении в «Фулхэм». 36-летний бразилец играл за клуб 2 года

Виллиан может вернуться в «Фулхэм».

36-летний полузащитник находится в Лондоне и ведет переговоры о возвращении в команду, где он выступал с 2022 по 2024 год, сообщает BBC.

После расторжения контракт с «Олимпиакосом» бразилец находится в статусе свободного агента, поэтому его подписание необязательно завершать до закрытия зимнего трансферного окна в АПЛ.

Статистику бывшего игрока «Анжи» можно изучить здесь .