«Меня называли цыганом и сраным сербом. Расизма не должно быть, нужно думать о своей команде». Вратарь «Торино» Милинкович-Савич о фанатах «Аталанты»
Вратарь «Торино» пожаловался на оскорбления от фанатов «Аталанты».
Клубы сыграли вничью со счетом 1:1 в 23-м туре Серии А, матч проходил в Бергамо. На 74-й минуте голкипер гостей Ваня Милинкович-Савич отразил удар Матео Ретеги с пенальти.
«В чем секрет [сэйва после пенальти]? Я не скажу вам, иначе это уже не будет секретом. Я изменил способ парирования пенальти. Я изучил его, и у меня все получается. Что изменилось в «Торино»? То, как мы тренируемся, сблизило нас. Но это все.
Оскорбления в футболе были всегда. Однако меня называли цыганом и сраным сербом. Я обернулся и посмотрел на них. В меня также бросали предметами. Расизма не должно быть. Это неправильный подход к спорту, нужно думать о своей команде», – сказал Милинкович-Савич.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tuttosport
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