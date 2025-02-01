  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» выиграла 6 матчей в Бундеслиге подряд с общим счетом 20:7. Команда Компани лидирует в таблице
40

«Бавария» выиграла 6 матчей в Бундеслиге подряд с общим счетом 20:7. Команда Компани лидирует в таблице

«Бавария» выиграла шестой подряд матч в Бундеслиге.

Команда Венсана Компани обыграла «Хольштайн Киль» в 20-м туре чемпионата Германии со счетом 4:3. 

После поражения от «Майнца» со счетом 1:2 мюнхенцы одержали 6 подряд побед в этом турнире с общим счетом 20:6. Клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко после 20 туров. Идущий вторым «Байер» отстает на 9 баллов и имеет матч в запасе. 

7 февраля «Бавария» примет «Вердер». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoХольштайн Киль
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Германии. «Байер» обыграл «Хоффенхайм», «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вольфсбургом»
21вчера, 18:28
«Бавария» чуть не упустила победу над «Хольштайн Киль» – 4:3! Кейн и Скрибски сделали дубли
321 февраля, 16:23
Кейн забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей – это рекорд турнира. Форвард «Баварии» сделал дубль в игре с «Хольштайном»
281 февраля, 15:40
Тель пропустит матч «Баварии» против «Хольштайна» на фоне слухов о переходе в другой клуб
41 февраля, 11:10
Рекомендуем
Главные новости
Станислав Черчесов: «Не надо ассоциировать Промеса и «Спартак» – это бьет по имиджу»
32 минуты назад
Эрмосо о веселье в автобусе после поцелуя Рубиалеса: «Видео отредактировано, мне показали мем с Касильясом и Карбонеро. Я могу смеяться, но испытывать гнев и разочарование внутри»
86 минут назад
Пономарев о Промесе в «Спартаке»: «Разложит всю команду к чертовой матери. Он бездельник – придет только на заработки, чтобы заключить хороший контракт и свалить потом»
2635 минут назад
Журналист Агирре: «Ауры Роналду нет ни у кого другого. Месси, Мбаппе, Винисиус, Холанд великолепны и круты, но Криштиану создает нечто совершенно иное»
1339 минут назад
«Спартак» закрывает трансфер Леви Гарсии за 20 млн плюс бонусы. Кахигао вел переговоры с Рибальтой без посредников (Иван Карпов)
10657 минут назадВидео
Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никто не спросил, как я, RFEF не защищала меня. Мне угрожали смертью, за мной следили, камеры были круглосуточно. Пришлось уехать из Мадрида с семьей»
4558 минут назад
Главного судью и ВАР матча «Эспаньол» – «Реал» временно отстранили от работы
2459 минут назад
Нкунку не уйдет из «Челси» зимой. «МЮ и «Бавария» считают, что вингер стоит 40 млн фунтов, лондонцы хотели 65 млн
15сегодня, 12:44
«Дания и Румыния говорят: «Вы должны страдать». Это из тех, от кого я лично слышал». Генсек РФС Митрофанов о нежелании допускать Россию к турнирам
108сегодня, 12:28
Черчесов о медийности: «Мне казахстанский журналист написал: «Что мы будем без вас делать? Без работы же нас оставите». Большая страна, где есть не только 1-2 блогера, пишущие о футболе и иногда ерунду»
19сегодня, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой не поздравил Карпина с днем рождения: «Не писал и не звонил. Меня же тоже никто не поздравляет. Зачем мне это делать?»
73 минуты назад
Гвардиола о 4 пропущенных голах «Ман Сити» от «Арсенала» во 2-м тайме: «Это может быть связано с хрупкостью команды – это происходило уже много раз»
117 минут назад
«Рома» покупает защитника «Твенте» Салах-Эддина за 8+2 млн евро
718 минут назад
Дюков о санкциях США: «Видимо, знают и помнят обо мне. На мою работу и на РФС это никак не повлияет»
528 минут назад
«Болонья» арендовала Калабрию у «Милана» до конца сезона. Давиде играл за «россонери» с 2015 года
533 минуты назад
Товарищеские матчи. «Крылья» играют с «Торпедо», «Ахмат» против тульского «Арсенала» 
38 минут назадLive
Канчельскис про «МЮ»: «Нефутбольные люди приехали в Англию зарабатывать деньги – американцы ничего не понимают, уничтожают клуб. Как можно было в середине сезона поменять тренера?»
1047 минут назад
«Наполи» хочет арендовать Окафора у «Милана» с правом выкупа. Трансфер зависит от сделки неаполитанцев по Сен-Максимену
250 минут назад
Сычев предложил Гильерме перейти в «Иртыш»: «Сидишь там в Москве, скучаешь? Может, к нам, в Сибирь? Ты же русский уже». Вратарь ответил: «Брат мой, с тобой я всегда готов 👍🏼 Поехали»
4сегодня, 12:57
Медведев о том, что «Зенит» предложил 15 млн евро за Жедсона: «Неправда»
12сегодня, 12:53
Рекомендуем