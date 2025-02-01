«Бавария» выиграла 6 матчей в Бундеслиге подряд с общим счетом 20:7. Команда Компани лидирует в таблице
«Бавария» выиграла шестой подряд матч в Бундеслиге.
Команда Венсана Компани обыграла «Хольштайн Киль» в 20-м туре чемпионата Германии со счетом 4:3.
После поражения от «Майнца» со счетом 1:2 мюнхенцы одержали 6 подряд побед в этом турнире с общим счетом 20:6. Клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко после 20 туров. Идущий вторым «Байер» отстает на 9 баллов и имеет матч в запасе.
7 февраля «Бавария» примет «Вердер».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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