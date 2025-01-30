«Три месяца назад «Реал» был «ужасен», Анчелотти был «катастрофой», а теперь все говорят, что он феноменален». Касильяс о критике мадридцев

Икер Касильяс высказался об оценках игры «Реала».

Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги , набрав 49 очков после 21 тура. «Сливочные» опережают «Атлетико» на 4 балла, «Барселону» – на 7.

«Те из нас, кто играл в эту игру, знают, что то, что про тебя говорят сегодня, не имеет ничего общего с тем, что скажут завтра.

Три месяца назад «Мадрид » был «ужасен», Карло Анчелотти был «катастрофой», а теперь все говорят, что он феноменален. Ситуация сильно изменилась, и нужно быть готовыми к марту, когда все решится», – сказал бывший вратарь «Реала».