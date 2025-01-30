«Три месяца назад «Реал» был «ужасен», Анчелотти был «катастрофой», а теперь все говорят, что он феноменален». Касильяс о критике мадридцев
Икер Касильяс высказался об оценках игры «Реала».
Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 49 очков после 21 тура. «Сливочные» опережают «Атлетико» на 4 балла, «Барселону» – на 7.
«Те из нас, кто играл в эту игру, знают, что то, что про тебя говорят сегодня, не имеет ничего общего с тем, что скажут завтра.
Три месяца назад «Мадрид» был «ужасен», Карло Анчелотти был «катастрофой», а теперь все говорят, что он феноменален. Ситуация сильно изменилась, и нужно быть готовыми к марту, когда все решится», – сказал бывший вратарь «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем