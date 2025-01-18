«Фламенго» хочет бесплатно подписать Жоржиньо. Клуб еще не договорился с хавбеком «Арсенала» о зарплате
Жоржиньо может продолжить карьеру в Бразилии.
Бразильский клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника, чей контракт с «Арсеналом» истекает в июне этого года. «Фламенго» хочет договориться о переходе игрока – но только в том случае, если он покинет лондонский клуб на правах свободного агента, сообщает Globo.
Красно-черные обсуждают с хавбеком вопрос о зарплате и надеются прийти к компромиссу. Суммы, запрашиваемые стороной Жоржиньо сейчас, не устраивают клуб.
Отмечается, что «Арсенал» хочет сохранить игрока еще на один сезон.
В текущем сезоне АПЛ 33-летний футболист провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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