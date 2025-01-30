Художник, создавший фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой», заявил, что ему желали смерти: «Никто не должен указывать нам, где проходят границы сатиры и креативности»

Художнику, сделавшему карикатурную фигуру Винисиуса Жуниора, желали смерти.

Напомним, художник Виктор Наварро сделал карикатурную фигуру вингера «Реала » с «Золотой какашкой». Она была создана для Фальяса – праздника Валенсийского сообщества, который ежегодно проводится с 15 по 19 марта.

«Эти последние 24 часа были самыми сюрреалистичными в моей профессиональной жизни. Я получил всевозможные оскорбления и пожелания смерти в социальных сетях от людей, которые меня даже не знают, после того, как я создал фигуру футболиста Винисиуса для выставки нинот в Валенсии.

Я ставлю точку в этом вопросе. Я не собираюсь тратить ни секунды на объяснения всем, кому это неинтересно, что такое фалья, что такое юмор, а что нет, – все это настолько субъективно, насколько разными бывают люди в мире.

Ничто и никто не должен указывать нам, где проходят границы сатиры и креативности, как будто цензура вернулась. И уже тем более не должны это делать люди, которые не знают и даже не поинтересовались тем, что такое Фальяс, прежде чем публиковать сенсационные и централистские заголовки, которые разжигают ненависть.

Обращаюсь к мадридским СМИ: взгляните на себя, не очень-то хорошо быть испанцем и не знать об одном из их самых важных фестивалей. Что касается меня, то мне жаль, но я не из тех, кто любит бабушек и дедушек с кошками. Может быть, когда-нибудь [я стану одним из них], но сейчас я больше предпочитаю рок-н-ролл...

И обращаюсь к валенсийцам: давайте защитим нашу культуру и наши корни, потому что никто, кроме нас, этого не сделает», – заявил Наварро в соцсетях.