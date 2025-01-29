Касильяс о Винисиусе: «Он был объектом насмешек и издевательств, но стал одним из лучших игроков мира. Фантастический прогресс»
Икер Касильяс высказался о прогрессе Винисиуса Жуниора.
«Как болельщик «Реала», я бы хотел, чтобы Винисиус остался в Мадриде. С тех пор, как он пришел, он добился фантастического прогресса.
Поначалу он время от времени становился объектом насмешек и издевательств, но затем стал одним из лучших игроков мира, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе», – сказал бывший вратарь «Реала».
Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии. «Реалу» могут заплатить 300 млн евро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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