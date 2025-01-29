Касильяс о Винисиусе: «Он был объектом насмешек и издевательств, но стал одним из лучших игроков мира. Фантастический прогресс»

Икер Касильяс высказался о прогрессе Винисиуса Жуниора.

«Как болельщик «Реала», я бы хотел, чтобы Винисиус остался в Мадриде . С тех пор, как он пришел, он добился фантастического прогресса.

Поначалу он время от времени становился объектом насмешек и издевательств, но затем стал одним из лучших игроков мира, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе», – сказал бывший вратарь «Реала».

Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии. «Реалу» могут заплатить 300 млн евро