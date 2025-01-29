Ковач возглавит «Боруссию». Клуб согласовал с тренером контракт до 2026-го

Нико Ковач возглавит «Боруссию».

53-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера дортмундской команды, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Стороны согласовали контракт до 2026 года.

Ранее Ковач работал в «Айнтрахте», «Баварии» и «Монако». Его последним клубом был «Вольфсбург».