Ковач возглавит «Боруссию». Клуб согласовал с тренером контракт до 2026-го
Нико Ковач возглавит «Боруссию».
53-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера дортмундской команды, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Стороны согласовали контракт до 2026 года.
Ранее Ковач работал в «Айнтрахте», «Баварии» и «Монако». Его последним клубом был «Вольфсбург».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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