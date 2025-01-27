Лисандро Мартинес набрал 12 очков за гол «Фулхэму» и сухой матч. Это 2-й мяч защитника «МЮ» в сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Фулхэм» в 23-м туре АПЛ (1:0).

Победный гол забил Лисандро Мартинес , его удар на 78-й минуте стал единственным в створ ворот «Фулхэма ».

За игру у защитника «МЮ» 12 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за матч, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали 2,75% игроков.

В нынешнем сезоне АПЛ у Мартинеса уже 2 гола, в начале января он забивал «Ливерпулю». За 2 предыдущих сезонах в «МЮ » у аргентинца был всего 1 гол в чемпионате.

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