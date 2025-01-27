Корберан – игрокам «Валенсии» перед матчем с «Барсой»: «Много усилий и сплоченность в обороне. Покажем с самого начала, как нам важна эта игра»

Карлос Корберан просил игроков «Валенсии» слаженно обороняться против «Барсы».

DAZN опубликовал видео, снятое в раздевалке «Валенсии» перед матчем 21-го тура Ла Лиги (1:7, второй тайм).

«Много усилий, быстрые реакции и сплоченная оборона, очень сплоченная оборона! Мы с самого начала покажем, насколько этот матч важен для нас, не так ли?!» – сказал главный тренер «Валенсии» игрокам.

«Барселона » открыла счет на 3-й минуте матча. После 1-го тайма каталонцы выигрывали со счетом 5:0.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.