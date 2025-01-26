Гари Невилл: «Перестаньте предлагать меня на должность тренера «МЮ», пожалуйста. Я действительно знаю и люблю клуб, но не хочу возвращаться к тренерской работе и не считаю себя лучшим кандидатом»

Гари Невилл высказался о возможном назначении в «МЮ» на пост тренера.

Ранее бывший английский телеведущий Дес Линам предложил назначить бывшего защитника «МЮ» главным тренером команды: «Он был бы лучшим кандидатом на эту работу».

«Дес Линам был корифеем, Богом ведущих и дикторов того времени. Человек с невероятным голосом, отличной манерой подачи и прекрасным чувством юмора. Я всегда хорошо ладил с Десом, но, пожалуйста, перестаньте предлагать меня на должность тренера «Манчестер Юнайтед », это было бы очень кстати.

Я понимаю, откуда у вас такие мысли, я действительно понимаю клуб, я люблю клуб, я верю, что могу хорошо доносить свои мысли. Однако, во-первых, я не хочу возвращаться к тренерской работе, а во-вторых, я не считаю себя лучшим кандидатом для этой должности», – сказал Невилл.

Гари Невилл возглавлял «Валенсию» в 2015-2016 годах.