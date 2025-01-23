«Реал» выиграл 8 из 9 последних матчей. Единственное поражение – 2:5 от «Барселоны»

«Реал» одержал третью победу подряд.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Ред Булл Зальцбург » (5:1) в 7-м туре Лиги чемпионов.

Начиная с 18 декабря мадридцы не сумели обыграть только «Барселону» – 2:5 в финале Суперкубка Испании. В остальных 8 матчах одержаны победы.

25 января «Реал » выступит в гостях у «Вальядолида».