Заммер о «Боруссии» после 1:2 в ЛЧ: «Все разваливается – ни структуры, ни атаки, ни обороны, фундамента нет. «Болонья» – не суперкоманда»
В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов дортмундцы уступили со счетом 1:2 и потерпели 4-е поражение подряд. После вчерашней игры «Боруссия» уволила главного тренера Нури Шахина.
«Если проанализировать ситуацию, то команда находится в плохом физическом и психологическом состоянии. Это то, что просто необходимо сказать.
В этом матче вы могли видеть отсутствие фундамента. Команда не может ни защищаться, ни атаковать. Когда они последний раз пробили по воротам? На 17-й минуте?! Четкая структура отсутствует, все разваливается.
«Болонья» – не суперкоманда. Тем не менее казалось, что одна команда наступает, а другая собирается отступать.
Кто из игроков раскрыл свой потенциал на 85 или 90 процентов? Все видели, что показывали на поле некоторые футболисты. Нам нужно поговорить о том, как такое возможно», – сказал советник руководства «Боруссии» интервью Amazon Prime.
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