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«Спартак» был в положении «Зенита» в 90-х. Гегемония одного клуба надоедает всем». Ананко об РПЛ

Дмитрий Ананко высказался о спаде «Зенита» в сезоне Мир РПЛ.

Петербургский клуб проиграл последние два матча в турнире и после 18 туров занимает в таблице 2-е место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

«Кризис, не кризис — это футбол, спорт. Тут нужно здесь и сейчас быть сильным, а не оглядываться на вчерашний день. Все вместе совпало: и «Зенит» немного сбавил, и конкуренты почувствовали, что с ним можно бороться. 

Мы [«Спартак»] сами были в таком же положении в 1990-х. Понятно, что гегемония одного клуба надоедает всем. И прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно и нужно бороться. Но есть такие вещи, которые люди с чемпионским опытом выжимают по максимуму. Все ждали от игры «Краснодара» с «Динамо» нового чемпиона, но, к сожалению, эти команды своим шансом не воспользовались», — сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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