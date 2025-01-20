Ассистент тренера «Интера» о 3:1 с «Эмполи»: «Хотим поздравить Аслани с хорошим матчем. Он доказал, что может играть шикарно»

Ассистент тренера «Интера» отметил игру Кристьяна Аслани в матче с «Эмполи» (3:1).

22-летний хавбек миланского клуба сделал пас на победный гол в игре 21-го тура Серии А.

«[Во время перерыва] нам нужно было успокоить ребят (после первого тайма счет был 0:0 – Спортс”). Мы ожидали, что «Эмполи » будет немного поагрессивнее, но они воздвигли неприступную стену, поэтому нам было сложно.

Играть на «Сан-Сиро» тяжело, и мы хотим поздравить Аслани с хорошим матчем. Он доказал, что может играть шикарно», – сказал Массимилиано Фаррис.