Ассистент тренера «Интера» о 3:1 с «Эмполи»: «Хотим поздравить Аслани с хорошим матчем. Он доказал, что может играть шикарно»
Ассистент тренера «Интера» отметил игру Кристьяна Аслани в матче с «Эмполи» (3:1).
22-летний хавбек миланского клуба сделал пас на победный гол в игре 21-го тура Серии А.
«[Во время перерыва] нам нужно было успокоить ребят (после первого тайма счет был 0:0 – Спортс”). Мы ожидали, что «Эмполи» будет немного поагрессивнее, но они воздвигли неприступную стену, поэтому нам было сложно.
Играть на «Сан-Сиро» тяжело, и мы хотим поздравить Аслани с хорошим матчем. Он доказал, что может играть шикарно», – сказал Массимилиано Фаррис.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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