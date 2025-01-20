Тюрам забил 13-й гол в Серии А в сезоне и повторил свой рекорд. Форвард «Интера» достиг этой отметки в 3-м сезоне подряд

Маркус Тюрам повторил рекорд по голам в лиге за сезон.

В сегодняшнем матче Серии А против «Эмполи » (3:1) нападающий забил 13-й гол в нынешнем сезоне чемпионата.

Тюрам повторил свой рекорд по голам в чемпионате за один сезон. Ему также удалось достичь отметки в 13 голов в национальной лиге в двух предыдущих сезонах – в составе «Интера » в Серии А-2023/24 и менхенгладбахской «Боруссии » в Бундеслиге-2022/23.

Подробную статистику форварда можно найти здесь .