Тюрам забил 13-й гол в Серии А в сезоне и повторил свой рекорд. Форвард «Интера» достиг этой отметки в 3-м сезоне подряд
Маркус Тюрам повторил рекорд по голам в лиге за сезон.
В сегодняшнем матче Серии А против «Эмполи» (3:1) нападающий забил 13-й гол в нынешнем сезоне чемпионата.
Тюрам повторил свой рекорд по голам в чемпионате за один сезон. Ему также удалось достичь отметки в 13 голов в национальной лиге в двух предыдущих сезонах – в составе «Интера» в Серии А-2023/24 и менхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге-2022/23.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем