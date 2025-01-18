  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета про ничью: «Так доминировать, показать такую игру... «Арсенал» был великолепен и заслуживал большего. Это наш лучший матч против «Астон Виллы» при мне, горжусь»
34

Артета про ничью: «Так доминировать, показать такую игру... «Арсенал» был великолепен и заслуживал большего. Это наш лучший матч против «Астон Виллы» при мне, горжусь»

Микель Артета благодарен футболистам «Арсенала» за игру с «Астон Виллой» (2:2).

«Горжусь тем, как ребята играли и боролись, проводя третий матч за шесть дней. Так доминировать, показать такую игру... Они были великолепны. Мы заслуживали гораздо большего, очевидно.

Такой обороны, особенно в случае со вторым голом, в нашей игре быть не должно.

Игру в общем можно описать одним словом: «гордость». Мы провели выдающийся матч. Впечатляющее усердие. Были футболисты, которые уже умирали, но все равно показывали такую сильную игру на протяжении 97 минут. Они не ищут оправданий, не смотрят на скамейку в ожидании подсказок.

Это был наш лучший матч против «Астон Виллы» за время моей работы. Она хорошо играет и в атаке, и в защите, показывает футбол высокого уровня.

Чего-то не хватало. Грань тонка, и нам нужно ее найти. Сегодня мы могли не пропускать два гола, учитывая все сделанное. Грань очень тонкая. Но следует отдать должное и сопернику», – сказал главный тренер «Арсенала».

Также испанец высказался о голе, забитом «канонирами» в конце второго тайма, но отмененном по причине игры Кая Хавертца рукой.

«Решение принято. Было тяжело, потому что было много эмоций, мы уже праздновали, но гола нас лишили. Нелегко», – отметил Артета.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Арсенала» 1 победа в 5 последних матчах. Команда Артеты на 6 очков отстает от «Ливерпуля», проведя на матч больше
52сегодня, 19:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» сыграл вничью с «Виллой», «Ливерпуль» победил «Брентфорд», «Борнмут» разгромил «Ньюкасл»
733сегодня, 19:30
«Арсенал» упустил преимущество в два гола против «Астон Виллы» – 2:2. Тилеманс забил на 60-й, Уоткинс сравнял на 68-й
42сегодня, 19:27
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» обыграл «Аталанту», «Ювентус» победил «Милан», «Интер» сыграет с «Эмполи» в воскресенье
1083 минуты назад
Гол Лукаку на 78-й минуте принес «Наполи» победу над «Аталантой» в гостях – 3:2
175 минут назад
«Вот это яйца у тебя!» Игроки «Реала» были впечатлены мужеством и игрой освистанного Тчуамени против «Сельты» (Marca)
47 минут назад
Фанатам «Хетафе» запретили показывать на матче с «Барсой» баннер «потолок зарплат не для тех, кто подкупает судей»
2629 минут назад
Тренер «Леганеса» Хименес подошел к скамейке «Атлетико» и изображал плач после промаха Гризманна с пенальти. Вероятно, это намек на слова Симеоне о судействе
1547 минут назадФото
«Бетис» стремится закрыть сделку по аренде Антони из «МЮ» без права выкупа. Испанцы смотрят на ситуацию с оптимизмом (Relevo)
9сегодня, 20:33
«Локомотиву» интересны Голенков и Сергеев. От Даку отказались из-за цены – 8 млн евро («Чемпионат»)
15сегодня, 20:18
Почетный коридор для «Барселоны» выставили игроки «Хетафе». Команда Флика 12 января выиграла Суперкубок Испании, разгромив «Реал»
37сегодня, 20:10Фото
Консейсау о 0:2 от «Ювентуса»: «Милан» не хотел победить и мог пропустить больше. Нам нужно, чтобы дома был пустой холодильник, чтобы мы были голоднее»
10сегодня, 20:05
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Хетафе», «Атлетико» проиграл «Леганесу»
118сегодня, 20:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Сауль набрал 10 очков за 1+1 с «Жироной». Полузащитника «Севильи» выбрал 21 фэнтези-менеджер на Спортсе’‘
10 минут назадФэнтези
Директор «Юве» Джунтоли об интересе «Сити» к Камбьязо: «Переговоров нет. Если поступит невообразимое предложение, мы подумаем»
211 минут назад
Хусанов взял в «Ман Сити» 45-й номер и уже провел первую тренировку. Презентация пройдет в понедельник
1627 минут назадФото
«Интер» предложил 12+3 млн за Сучича, «Динамо» Загреб просит еще процент при перепродаже. С хавбеком сборной Хорватии все согласовано (Jutarnji List)
143 минуты назад
«Хетафе» – «Барселона» – 0:1. Кунде забил на 10-й минуте. Онлайн-трансляция
152сегодня, 20:10Live
Анчелотти может выпустить Алабу против «Лас-Пальмаса». Защитник не играет с 2023 года
458 минут назад
Спортдиректор «Наполи» о том, что Хвича «однажды все расскажет»: «Он сам прямо попросил продать его. Его представления о зарплате не совпали с нашими»
12сегодня, 20:19
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова одолел «Ланс», «Лион» принимает «Тулузу», «Ренн» проиграл «Бресту»
17сегодня, 20:05Live
Товарищеский матч. США против Венесуэлы
4сегодня, 20:05Live
Симеоне о Ла Лиге: «Можно победить кого угодно и проиграть кому угодно. У «Барселоны» 5 поражений, а она играет лучше всех и, вероятно, не должна была вообще ни разу проиграть»
5сегодня, 19:57
Рекомендуем