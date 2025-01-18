Артета про ничью: «Так доминировать, показать такую игру... «Арсенал» был великолепен и заслуживал большего. Это наш лучший матч против «Астон Виллы» при мне, горжусь»
«Горжусь тем, как ребята играли и боролись, проводя третий матч за шесть дней. Так доминировать, показать такую игру... Они были великолепны. Мы заслуживали гораздо большего, очевидно.
Такой обороны, особенно в случае со вторым голом, в нашей игре быть не должно.
Игру в общем можно описать одним словом: «гордость». Мы провели выдающийся матч. Впечатляющее усердие. Были футболисты, которые уже умирали, но все равно показывали такую сильную игру на протяжении 97 минут. Они не ищут оправданий, не смотрят на скамейку в ожидании подсказок.
Это был наш лучший матч против «Астон Виллы» за время моей работы. Она хорошо играет и в атаке, и в защите, показывает футбол высокого уровня.
Чего-то не хватало. Грань тонка, и нам нужно ее найти. Сегодня мы могли не пропускать два гола, учитывая все сделанное. Грань очень тонкая. Но следует отдать должное и сопернику», – сказал главный тренер «Арсенала».
Также испанец высказался о голе, забитом «канонирами» в конце второго тайма, но отмененном по причине игры Кая Хавертца рукой.
«Решение принято. Было тяжело, потому что было много эмоций, мы уже праздновали, но гола нас лишили. Нелегко», – отметил Артета.
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