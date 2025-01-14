Тео забил 30-й гол в Серии А и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Милана», обойдя Мальдини

Тео Эрнандес стал лучшим бомбардиром среди защитников «Милана» в Серии А.

В сегодняшнем матче против «Комо » (2:1) Тео забил свой 30-й гол в чемпионате Италии. Француз установил рекорд среди защитников «Милана » по голам в Серии А, обойдя Паоло Мальдини . Подробную статистику Тео можно найти здесь .