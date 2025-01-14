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Тео забил 30-й гол в Серии А и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Милана», обойдя Мальдини

Тео Эрнандес стал лучшим бомбардиром среди защитников «Милана» в Серии А.

В сегодняшнем матче против «Комо» (2:1) Тео забил свой 30-й гол в чемпионате Италии.

Француз установил рекорд среди защитников «Милана» по голам в Серии А, обойдя Паоло Мальдини.

Подробную статистику Тео можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoМилан
logoТео Эрнандес
рекорды
logoсерия А Италия
logoКомо
logoПаоло Мальдини
logoСборная Франции по футболу
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