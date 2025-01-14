Тео забил 30-й гол в Серии А и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Милана», обойдя Мальдини
Тео Эрнандес стал лучшим бомбардиром среди защитников «Милана» в Серии А.
В сегодняшнем матче против «Комо» (2:1) Тео забил свой 30-й гол в чемпионате Италии.
Француз установил рекорд среди защитников «Милана» по голам в Серии А, обойдя Паоло Мальдини.
Подробную статистику Тео можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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