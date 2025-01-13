Слот о матче с «Ноттингемом»: «Поражение «Ливерпуля» дома было неожиданностью. Если смотреть в таблицу, это не такой шокирующий результат, как казалось тогда»
Завтра «Ливерпуль» сыграет с «Ноттингемом» на выезде в 21-м туре АПЛ.
О матче с «Ноттингем Форест»
«Я всегда говорил, что лучше всего судить о таблице можно в середине сезона. Они наравне с остальными, так что они определенно команда, которая может конкурировать с нами и другими клубами.
Если посмотреть на их игру и результаты, то это заслуженно. Для нас будет очень сложным испытанием добиться результата».
О единственном поражении «Ливерпуля» в этом сезоне дома от «Ноттингем Форест»
«Они уже показали, насколько хороши как команда. Поражение «Ливерпуля» дома было неожиданностью. Нам было тяжело принять проигрыш в тот день. Теперь, если оглянуться назад и увидеть, где они находятся в лиге, это не такой шокирующий результат, как казалось тогда.
У них был хороший план на игру, и я ожидаю, что их вингеры, которые так хорошо выступили, завтра выйдут в стартовом составе», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
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