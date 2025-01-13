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  • Арендованный у «Интера» Акинсанмиро подвергся расистским оскорблениям от фанатов «Брешии». Хавбек «Сампдории» изобразил обезьяну в ответ и получил желтую, тренер заменил и обнял игрока
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Арендованный у «Интера» Акинсанмиро подвергся расистским оскорблениям от фанатов «Брешии». Хавбек «Сампдории» изобразил обезьяну в ответ и получил желтую, тренер заменил и обнял игрока

Эбенезер Акинсанмиро подвергся расизму во время матча «Сампдории» в Серии B.

Вчера «Сампдория» в гостях сыграла вничью с «Брешией» (1:1) в итальянской Серии B.

В ходе матча арендованный у «Интера» полузащитник Акинсанмиро подвергся расистским оскорблениям от фанатов «Брешии» после того, как «Сампдория» забила гол. Игрок в ответ изобразил обезьяну, подпрыгивая и ударяя себя руками в грудь.

В результате арбитр Давиде Масса показал ему желтую карточку, вероятно, за провокацию болельщиков. После этого главный тренер «Сампдории» Леонардо Семпличи заменил игрока и обнял его, когда тот уходил с поля.

В этом сезоне Акинсанмиро провел 21 матч в Серии В, в которых отметился одним голом. Подробная статистика 20-летнего нигерийца доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Нимы Рудзари
logoЭбенезер Акинсанмиро
logoСампдория
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoЛеонардо Семпличи
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Давиде Масса
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