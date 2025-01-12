Карпукас об НБА: «Не надо ни на кого равняться. У нас по‑своему хорошо»
Артем Карпукас считает, что Мир РПЛ не надо равняться на НБА.
– Можешь себе представить такие шоу, как на матчах НБА, в российском футболе?
– Ну, это не мне надо думать, а всяким другим структурам. Но у них все выстроено.
Думаю, не надо ни на кого равняться: у них все по‑своему, а у нас по‑своему хорошо, – сказал полузащитник «Локо» и сборной России Карпукас.
Карпукас о США: «Очень понравилось, посмотрел Нью‑Йорк, Лос‑Анджелес, Лас‑Вегас, Гавайи. Ходил на НБА – они делают шоу, все очень круто»
Карпукас посетил концерт Эминема в Бахрейне: «Жаль, что я все снимал на телефон – не хватило удовольствия в моменте. Хочу еще раз съездить»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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