Карпукас об НБА: «Не надо ни на кого равняться. У нас по‑своему хорошо»

Артем Карпукас считает, что Мир РПЛ не надо равняться на НБА.

– Можешь себе представить такие шоу, как на матчах НБА, в российском футболе?

– Ну, это не мне надо думать, а всяким другим структурам. Но у них все выстроено.

Думаю, не надо ни на кого равняться: у них все по‑своему, а у нас по‑своему хорошо, – сказал полузащитник «Локо » и сборной России Карпукас .

Карпукас о США: «Очень понравилось, посмотрел Нью‑Йорк, Лос‑Анджелес, Лас‑Вегас, Гавайи. Ходил на НБА – они делают шоу, все очень круто»

Карпукас посетил концерт Эминема в Бахрейне: «Жаль, что я все снимал на телефон – не хватило удовольствия в моменте. Хочу еще раз съездить»