Карпукас посетил концерт Эминема в Бахрейне: «Жаль, что я все снимал на телефон – не хватило удовольствия в моменте. Хочу еще раз съездить»
– В Бахрейне ты попал на концерт Эминема. Понравилось?
– Больше всего жаль, что я весь концерт снимал на телефон. Это была моя самая большая ошибка. Хочу еще раз съездить на его концерт, оставить телефон в отеле.
На концерте было много людей, много русских, везде было слышно русскую речь. Но главное впечатление – пожалел, что взял на концерт телефон. Да, почти все песни снял, но мне не хватило удовольствия в моменте.
– Пересматривал часто эти видео?
– Да постоянно! Я даже в душе могу теперь не просто музыку включить, а запись с концерта, – сказал полузащитник «Локо» и сборной России Карпукас.
Карпукас о США: «Очень понравилось, посмотрел Нью‑Йорк, Лос‑Анджелес, Лас‑Вегас, Гавайи. Ходил на НБА – они делают шоу, все очень круто»
Бег спас Эминема от наркоты, а баскетбол – важное хобби: хотел стать профи, топит за «Пистонс», его треками заряжается Леброн
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