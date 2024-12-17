Защитник «Ман Сити» Уокер уже больше месяца играет с травмой (Daily Mail)
Сложности в игре Кайла Уокера могут быть вызваны повреждением.
Защитник «Манчестер Сити» уже больше месяца проводит матчи с травмой, об этом сообщает Daily Mail.
В нынешнем сезоне англичанин провел 12 матчей в АПЛ. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Кайл Уокер – регресс сезона. Почему так сдал кошмар Мбаппе и Винисиуса?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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