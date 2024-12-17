Защитник «Ман Сити» Уокер уже больше месяца играет с травмой (Daily Mail)

Сложности в игре Кайла Уокера могут быть вызваны повреждением.

Защитник «Манчестер Сити » уже больше месяца проводит матчи с травмой, об этом сообщает Daily Mail.

В нынешнем сезоне англичанин провел 12 матчей в АПЛ . Подробную статистику футболиста можно изучить здесь .

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