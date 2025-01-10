Диего Коста интересен турецким клубам. «Краснодар» не намерен отпускать защитника («Чемпионат»)

Защитник «Краснодара» привлек внимание иностранных клубов.

«Чемпионат» утверждает, что турецкие клубы заинтересовались Диего Костой . Однако «быки» не намерены отпускать 25-летнего защитника.

Бразилец присоединился к «Краснодару » в 2024 году и за это время принял участие в 17 матчах Мир РПЛ , забив 1 гол.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .