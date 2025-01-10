  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Диего Коста интересен турецким клубам. «Краснодар» не намерен отпускать защитника («Чемпионат»)
8

Диего Коста интересен турецким клубам. «Краснодар» не намерен отпускать защитника («Чемпионат»)

Защитник «Краснодара» привлек внимание иностранных клубов.

«Чемпионат» утверждает, что турецкие клубы заинтересовались Диего Костой. Однако «быки» не намерены отпускать 25-летнего защитника.

Бразилец присоединился к «Краснодару» в 2024 году и за это время принял участие в 17 матчах Мир РПЛ, забив 1 гол.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoДиего Энрике Коста
возможные трансферы
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
logoвысшая лига Турция
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лепсая об уходе Алонсо из «Краснодара»: «Устал от отсутствия перелетов, семья ныла. Предлагал клубу левоногого защитника, но «Бока» отказалась от переговоров»
23 декабря 2024, 10:47
Защитник «Краснодара» Коста о 2:2 с «Химками» в снегопад: «Мы еще не привыкли к такой погоде. Но это тоже часть игры, нужно как можно быстрее адаптироваться» 
424 ноября 2024, 03:59
Диего Коста заявил, что готов сделать татуировку быка: «Если «Краснодар» станет чемпионом»
2618 августа 2024, 21:01
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта хочет купить Леау, но у тренеров «Барселоны» есть вопросы к работе Рафаэла в защите и умению играть против организованной обороны. «Милан» запросит не менее 90 млн евро
119 минут назад
Кахигао о целях в «Спартака»: «Жизненно важно снова побеждать, становиться чемпионами»
15 минут назад
«Торино» может запросить у «Спартака» до 25 млн евро за Илича («СЭ»)
2634 минуты назад
«Барселона» связалась с Рэшфордом. Каталонцы хотят арендовать форварда «МЮ» до лета
3650 минут назад
«Ювентус» готов к переговорам с «Барселоной» после Суперкубка. Туринцы хотят купить Араухо или арендовать с обязательным выкупом
17сегодня, 16:20
«Валенсия» о регистрации Ольмо и Виктора: «Решение наносит ущерб целостности соревнований, ставит под угрозу фундаментальные основы управления финансами»
37сегодня, 15:50
США ввели санкции против главы РФС Дюкова
71сегодня, 15:38
Капитан «Оренбурга» Малых: «Не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Таких цен нет. Где он их увидел?»
57сегодня, 15:18
Рауль Асенсио больше не находится под следствием в деле о секс-видео игроков системы «Реала» с несовершеннолетней. Теперь он проходит как свидетель
39сегодня, 14:50
ЦСКА объявил о запуске проекта по строительству новой базы на озере Круглом: «Не смогли бы полностью взять финансовый груз, поэтому рады поддержке Московской области»
65сегодня, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Шальке» и Кариус согласовали 6-месячный контракт. Вратарь хочет стать первым номером в команде
232 минуты назад
«Нант» – «Монако». Эмболо, Закария, Аблин и Саймон играют, у Головина травма
149 минут назад
«Эспаньол» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это создает опасный прецедент. Призываем пересмотреть решение»
251 минуту назад
Депутат Свищев о прозвище Худякова «Путин» в «Штурме»: «Всем известно, что Владимир Владимирович во всем мире считается сильнейшим лидером»
1359 минут назад
«Лига 1 – чемпионат одной команды. Переход в «ПСЖ» может пагубно сказаться на карьере Хвичи. Когда все легко дается, прогрессировать сложно, поэтому парижане не могут взять ЛЧ». Колыванов о вингере
2сегодня, 16:48
Артета сравнил свой приход в «Арсенал» и назначение Аморима в «МЮ»: «Рубен намного опытнее меня на тот момент, плюс нет пандемии. Он в лучшем положении»
7сегодня, 16:35
Дркушич о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Не вижу проблемы. Все зенитовские бразильцы – очень качественные. Мне неважно, откуда игрок – если он хорош, значит, должен быть в команде»
5сегодня, 16:32
Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона
4сегодня, 16:14
Аморим о будущем Майну: «Хотим сохранить лучших игроков, но все мы знаем, в каком положении сейчас «МЮ». Момент непростой»
8сегодня, 15:59
Нойер восстановился после перелома ребра и может сыграть против «Гладбаха». Вратарь «Баварии» не играл с 3 декабря
4сегодня, 15:58
Рекомендуем