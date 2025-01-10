Диего Коста интересен турецким клубам. «Краснодар» не намерен отпускать защитника («Чемпионат»)
Защитник «Краснодара» привлек внимание иностранных клубов.
«Чемпионат» утверждает, что турецкие клубы заинтересовались Диего Костой. Однако «быки» не намерены отпускать 25-летнего защитника.
Бразилец присоединился к «Краснодару» в 2024 году и за это время принял участие в 17 матчах Мир РПЛ, забив 1 гол.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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