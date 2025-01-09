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«Астон Вилла» показала черную форму в честь 150-летия. Она вдохновлена первыми футболками клуба

«Астон Вилла» показала специальную форму в честь 150-летия клуба.

Дизайн комплекта от adidas вдохновлен первой формой «Астон Виллы» – до перехода на современные бордово-голубые цвета команда носила черную форму. Комплект полностью выполнен в черном цвете, а красно-золотая эмблема клуба имеет круглую форму.

В пятницу игроки «Астон Виллы» выйдут на поле в новой форме в матче против «Вест Хэма» в Кубке Англии.

Фото: avfc.co.uk

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Астон Виллы»
logoАстон Вилла
игровая форма
logoпремьер-лига Англия
logoadidas
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