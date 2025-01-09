Магуайру запретили водить машину в течение 56 дней из-за превышения скорости в прошлом году. Защитник «МЮ» оштрафован на 666 фунтов
Харри Магуайру временно запретили водить машину.
Мировой суд Болтона вынес вердикт о превышении защитником «Манчестер Юнайтед» допустимой скорости.
5 марта прошлого года камера зафиксировала, как Range Rover английского футболиста выезжал из туннеля на Уилмслоу-роуд, под взлетно-посадочной полосой аэропорта Манчестера, на скорости 85 миль в час (136 км/ч). За рулем находился сам Магуайр.
Харри признал, что превысил скорость, ему запретили водить автомобиль в течение 56 дней. Также игрок оштрафован на 666 фунтов и обязан оплатить судебные издержки в размере 120 фунтов и доплату в размере 266 фунтов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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